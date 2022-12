Milliárd forintos ügyben indított nyomozást a NAV? Ezt állítja Hadházy Ákos

Egy 10 milliárd forintos beruházásról van szó, amely egy gyár építéséhez kellett, s amely orvosi műszerek gyártását segítette elő. Az ügyben Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő amiatt tett feljelentést, mert szerinte az eszközök beszerzésénél másfél milliárd forintot elcsalhattak.

A most induló nyomozásról a képviselő számolt be, aki azt is hozzátette: nagyon konkrét bizonyítékokat nyújtottak be a NAV-nak, ezért most „nem tudták megtagadni” a nyomozás elindítását, de nem sok reményt fűz az ügyhöz. A politikus korábban egy hosszú videót is posztolt a helyszínről.