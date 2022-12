Megvan az év szava

A nyelvészek szerint az ársapka mint új szókép jellemzi talán a legtalálóbban a 2022-es évet. Mint írják: Magyarországon az üzemanyagok esetében nagy népszerűségre tett szert az ársapka, így annak egy sajátos változata is megjelent, amely nem más, mint az olajsapka.

„De nem csak Magyarország próbálkozott ezzel a piacgazdaságnak ellentmondó módszerrel, sokan mások is megtették, a német nyelvterületen például fedőt tettek az árakra (Preisdeckel), a románok mennyezetet, a magyar nyelvben is ismert plafont húztak az árak fölé (plafonarea preturilor), Izraelben hatóságilag felügyelt árat vezettek be (שבפיקוח). Szlovákiában a cenový stop terjedt el, míg máshol nyugodtan szállhattak az árak, nem volt prezzo massimo, ahogy azt az olaszok szokványos kifejezése tartja” – olvasható a közleményben, amelyből kiderül: idén is több kifejezést díjaztak,

az év antiszava a hangemberkedés lett.

„Ez a tevékenység a kommenthuszárokra, a megmondóemberekre és a fotelforradalmárokra jellemző, számukra csak fekete-fehér, igen-nem létezik, átmenet és árnyalat nem” – írják.

Az év ifjúsági szava a flexel lett, ami lényegében ugyanazt jelenti, mint a kérkedik, a felvág, a menőzik.

Az év költői szava az árnyvonat lett. Ezt a kifejezést a nyelvészek Acsai Roland Radnóti-, Zelk Zoltán- és Bárka-díjas író, költő, műfordító, drámaíró Hexameterek a kamaszkorról című verséből választották ki.

Az év szava kiválasztásában közreműködött az ELTE BTK, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a Petőfi Kulturális Ügynökség – Kazinczy Műhely.

