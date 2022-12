Budapesten rendezik meg a Yaskrava Arena Dnipra nemzetközi gyermek-cirkuszfesztivált

A fesztivált 2010-ben indította útjára az ukrajnai Bright Country civil szervezet. Az eseményt minden év decemberében, karácsony előestéjén rendezték meg a Dnyipro Állami Cirkuszban – olvasható az MTI-n.

Az elmúlt években Ukrajna minden régiójából, és Litvániából, Magyarországról, Németországból, Moldovából és Lengyelországból több ezer artistanövendék vett részt a fesztiválon. A zsűrit mindig Ljudmila Sevcsenko, az Ukrán Nemzeti Cirkusz igazgatója vezette. A Fővárosi Nagycirkusz most a háború miatt bajba került fesztivál segítségére sietett, Fekete Péter, a főigazgató úgy nyilatkozott:

A jótékonyság, az egymásra figyelés, az egymás segítése a cirkuszművészet alapüzenetei közé tartoznak. Fontos, hogy ez ne csak szóban, hanem tettekben is mérhető legyen, ezért most is segítő kezet nyújtunk. Összeült a stáb, és bár nagyon eseménydús időszakot élünk, úgy döntöttünk, hogy nem fordítunk hátat a segítségre szorulóknak.