Ezek a 30 év alatti anyák nem részesülnek szja-mentességben

A kormány számításai szerint az adómentesség lehetőségével több tízezer, jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya élhet majd, akik nemcsak az új szja-mentességre, hanem minden más családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyermekgondozási díjra (gyed) is. A kedvezmény érvényes a saját és az örökbe fogadott gyermekek után is.

Mostanáig azonban nem volt teljesen egyértelmű, hogy a kedvezmény azokra is vonatkozik-e, akik már most 30 év alatti édesanyák. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint „a kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg”.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a 24.hu megkeresésére elmondta, hogy a családi kedvezményre való jogosultságon a gyermekek után járó, korábban megigényelt családi adó- és járulékkedvezményt kell érteni. Közölték azt is, hogy

az az anya, akinek gyermeke 2023. január 1-jén születik, jogosult a 30 év alatti anyák kedvezményére (adómentességére).

Ezt azt jelenti, hogy azok a 30 év alatti anyák, akiknek 2022. december 31-én vagy azt megelőzően született gyermekük, nem jogosultak szja-mentességre. Ők csak akkor élhetnek a kedvezménnyel, ha újabb gyermekük születik 30 éves korukig.

(Borítókép: Balaton József / MTI)