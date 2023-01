Gáspár Győző hivatalosan is a Fidesz tagja

Gáspár Győző közösségi oldalán számolt be róla, hogy átvette Fidesz-tagsági kártyáját Balla Mihálytól, a nagyobbik kormánypárt Nógrád vármegyei választmányának elnökétől, így a mai naptól hivatalosan is a párt tagja.

Gáspár Győző már tavaly március 15-én is a Békemeneten, az első sorban vonult Bencsik András és Bayer Zsolt mellett, majd rá pár hétre belépett a Fideszbe. A showman később olyan kijelentéseket is tett, hogy képes lenne háborúba menni Orbán Viktor miniszterelnökért, illetve akár életét és vérét is adná érte.

Hétfő délután, az új év második napján nagy eseményről számolt be Gáspár Győző az Instagram-oldalán.

Nagy öröm számomra, hogy átvettem a tagkártyámat Balla Mihálytól, a Fidesz Nógrád megyei választmány elnökétől! Hajrá, Fidesz! Hajrá, Magyarország!

– olvasható a Romantic együttes zenészének bejegyzésében.

Gáspár Győző tavaly ősszel exkluzív interjút adott az Indexnek, ahol arról beszélt, egy másik oldalát szeretné megmutatni. Bulvárforradalmat akar robbantani, meg akarja újítani a bulvárt. Szeretné elérni, hogy az emberek továbbra is akarják a bulvárt, de immár értékeket is lehessen kínálni nekik.

Mint mondta, a forradalom talán erős szó, de változásra van szükség, „mert az embereket nem lehet tovább csakis baromságokkal traktálni és megrendezett cirkuszokkal a tévéképernyő előtt tartani”.