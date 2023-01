Felrobbant egy ház Taktakenézen, életéért küzd a tulajdonosa

Január 5-én robbanás történt egy házban Taktakenézen, a szerencsi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett egy férfit kiemeltek a romok alól, és átadták a mentőknek. Az épületnek csupán egyetlen fala maradt meg, a detonáció akkora erejű volt, hogy három szomszédos ház tetejét is súlyosan megrongálta.

A kimentett középkorú férfi most a debreceni klinikán küzd az életéért, jelenleg mesterséges altatásban tartják. Molnár Tibor, Taktakenéz polgármestere a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportálnak elmondta: vasárnap a férfi veséje leállt.

Minél több vérre lenne szüksége, hogy el tudják rajta végezni a halaszthatatlan műtéteket. Ezért az önkormányzat irányított véradást szervez. Kérek mindenkit, hogy aki teheti, adjon vért, és a véradás helyszínén közölje, hogy kinek a javára adta

– mondta a polgármester.

Hozzátette: a férfi nagyon súlyos égési sérüléseket szenvedett, törések és belső sérülések is veszélyeztetik az életét. Pontosan még nem tudni, hogy mi volt a robbanás oka, nagy valószínűséggel gázrobbanás történt. A szakértők jelenleg is vizsgálják, hogy miért következett be a tragédia.

(A véradás helyszíne: Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76., Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, főépület II. emelet. A kedvezményezett neve: Nagy Zoltán, születési dátuma: 1967. június 16., Tajszáma: 027-391-732)