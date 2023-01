Kigyulladt egy kaposvári pub trafója

Helyi értesülések szerint az áramszolgáltató trafója hibásodott meg az egyik kaposvári pubnál, amely a belvárosban található. Egy kapcsolódoboz kapott lángra, az eset után pedig lekapcsolták az áramot az egész Noszlopy utcában. A környéken nagyon kellemetlen, égett műanyag szag terjengett. A rendőrök és a tűzoltók mellett két mentőautó is a helyszínre sietett.

Több szórakozóhely is található ott, ahol a tűz kiütött. Egy ottani bérlő azt mondta: „durrogást hallottunk, és láttuk, hogy dől a füst. Megnéztük, de nem a mi bérleményünkben keletkezett a tűz, így kihívtuk a tűzoltókat.”

A bérlő mellett az arra tévedő járókelők is megerősítették, hogy

kisebb robbanások is hallhatók voltak.

A belvárosi szórakozóhelyek tulajdonosai remélik, hogy minél előbb helyreáll az áramellátás, mert előre meghirdetett rendezvényekkel, bulikkal várnák vendégeiket már péntek este is.

Ellenberger Csilla is éppen dolgozott a pubbal szemben található vendéglátóhelyen, amikor erős hanghatásokra lett figyelmes. Ő is arra panaszkodott, hogy az áramkimaradás nagyon megnehezíti a munkájukat. „Azt hittem először, hogy szilveszterről megmaradt tűzijátékok robbannak fel, egy óriási durranás volt. A vendégekkel együtt csak néztünk, hogy mi volt ez. Ebben az időben fontos lenne, hogy meleg italokat, ételeket tudjak eladni, de most csak annyit tehetünk, hogy várunk” – mondta a sonline.hu-nak. A portál egy videót is közzétett arról, mit okozott a trafó leégése.