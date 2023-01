Két vármegyére is figyelmeztetést adtak ki

Hétfőn egy mediterrán ciklon hoz sokfelé csapadékos időt. Elsősorban eső várható, de reggel, délelőtt főként a Dunántúl nyugati felén, valamint a Dunántúli-középhegység magasabb részein, napközben pedig az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain havas eső, havazás is kialakulhat – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint a déli-délkeleti szél többfelé élénk, délkeleten erős lehet. Reggelre helyenként pára, köd képződhet. Hajnalban 0 és 5, kora délután 1 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lehet enyhébb az idő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint Magyarország két vármegyéjében is egyes fokú, citromsárga figyelmeztetés lesz érvényben ezen a napon eső miatt. Hevesebb csapadékra lehet számítani Somogy és Zala vármegyében.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Kettősfronti hatás várható

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentésében azt írta, hétfőn erős kettősfronti hatás várható, emiatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyekre is nehéz időszak vár.

Migrénes és görcsös eredetű fejfájás, keringési és vérnyomáspanaszok jelentkezhetnek, felerősödhetnek mind a kopásos, mind pedig a gyulladásos eredetű ízületi bántalmak. A szelesebb időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

A héten elázik az ország

Kedden eleinte többfelé várható eső, zápor, a legmagasabb hegyeinkben esetleg havas eső, hózápor is előfordulhat, majd napközben átmenetileg kevesebb helyen eshet, többfelé a felhőzet is felszakadozhat, átmenetileg a nap is kisüthet. Délután délnyugat felől viszont újabb kiadós eső érkezik. Sokfelé szeles lesz az idő, az ország keleti felén erős lökések is kísérhetik a déli-délnyugati szelet. 4 és 12 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Szerdán átmenetileg többfelé felszakadozhat a felhőzet, és pár órára kisüthet a nap, de több tájegységünkön kell számítani időnként eső, záporok kialakulására is, délkeleten akár egy-egy zivatar sem kizárt. Élénk, erős lesz a délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 6 és 15 fok között alakulhat, továbbra is délkeleten lehet a legmelegebb.

Csütörtökön és pénteken is sok felhő lesz az égen, több tájegységünkön továbbra is számítani kell esőre, ugyanakkor helyenként havas eső, havazás, az esti, éjszakai órákban néhol akár ónos eső is előfordulhat. Csapadékra északnyugaton van a legkisebb esély. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lehet. Csütörtökön 2–8, pénteken 0–5 fokos maximumokra van kilátás.

