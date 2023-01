a bukott rendőröket, a gyerekgyilkosokat és a pedofilokat sokáig nem engedik be a többi elítélt közé, mert az ilyen bűncselekményeket elkövető személyeket a börtöntársadalom megveti és rendszeresen inzultálja. A nehézfiúk is csak később illeszkedhetnek be. Náluk komoly veszélyt jelent a gengesedés, vagyis maguk köré gyűjtenek embereket, „katonákat”, ami sok esetben biztonsági kockázatot jelent.