Nagy bajt okozott az eső Ráckevén, elrendelték a készültséget

Több házat is elöntött a belvíz pénteken Ráckevén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) másodfokú belvízvédelmi készültséget rendelt el a városban.

A Szabad Európa számolt be arról, hogy több utcában is elöntötte a házakat a víz, miután évek óta nem tapasztalt mennyiségű esővíz gyűlt össze a település alacsonyabban fekvő részein. Több háznál is komoly gondot okoz a bejutás vagy a kijutás Ráckevén, helyenként csaknem húsz centi magas víz veszi körül az épületeket. A legtöbb esetben csak gumicsizmával lehet közlekedni a ház körül.

A szennyvíz- és vízóraaknák is megteltek vízzel, és az ott tárolt eszközök, élelmiszerek tönkrementek.

Több házban a vécét sem tudják használni, és nincs tiszta vizük sem. Sokan már többször is kénytelenek voltak kihívni a szippantót. A vízóraaknák is megteltek, a vízórák pedig vízben állnak, ami könnyen meghibásodáshoz vezethet. A házakban kialakult helyzetről a helyi önkormányzati tűzoltóság is közzétett néhány fotót nemrég.

Mindez már önmagában is komoly gondot jelent az ott élőknek, de a következő napokban érkező lehűlés és fagy további károkat okozhat. Ha jön a fagy, a jéggé fagyott víz komoly károkat okozhat az aknákban és az épületekben, a repedésekben lévő víz jéggé válva tovább rongálja a házakat.

Elrendelték a készültséget

A Szabad Európát a Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatta arról, hogy már csütörtökön másodfokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el Ráckevén. A Ráckevei- (Soroksári-) Duna menti belvízrendszerben található Ráckevei szivattyútelep most ennek megfelelően állandóan, 24 órában üzemel, hogy csökkentse a víz mennyiségét – tették hozzá.

Mindeközben a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Csámapi Attila arról beszélt, hogy az elmúlt 48 órában négy helyről kaptak bejelentést a felgyülemlett esővíz miatt.

A káreseményekhez a ráckevei önkormányzati tűzoltók vonultak ki minden esetben. A legnagyobb probléma a Nyári Pál közben alakult ki, ahol a vízelvezető árkok megteltek, és

az úton felgyülemlett csapadék már a lakóházakat veszélyeztette.

A tűzoltók végül szivattyúk segítségével az úttest másik oldalára – egy parlagon álló területre – szivattyúzták át a csapadékot.