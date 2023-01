Az egyik legnagyobb magyar portálon népszerűsítik magukat a DK-s politikusok

Mint írták, az már korábban kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) pártsajtójában, a Nyugati Fény portálon népszerűsítette magát az Európai Parlament baloldali frakciója, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D). A hirdetésben a frakció magyar képviselői, a DK politikusai is megjelentek.

A Transzparens Újságírásért Alapítvány szerint azonban ez a hirdetés nemcsak a Nyugati Fényen, hanem a 24.hu oldalán is megjelent. Erről több, december közepén készült képernyőfelvételt is közzétettek, amelyeken jól kivehető a frakció és a DK-s politikusok neve is, sőt az egyik hirdetésben még a DK árnyékkormányának áfacsökkentésről szóló javaslata is látható volt.

Az alapítvány úgy véli, hogy az ilyen jellegű, külföldről érkező hirdetések veszélyeztethetik a magyar médiapiac függetlenségét. Ezért kérdésekkel fordultak a 24.hu főszerkesztőjéhez, Pető Péterhez, akitől megkérdezték, hogy nem tartja-e aggályosnak ezeket a politikai hirdetéseket. Választ azonban nem kaptak, ahogy arra sem, hogy mekkora összegért cserébe és meddig hirdethették magukat a baloldali EP-frakció politikusai a portálon.

A Transzparens Újságírásért Alapítvány azt is megjegyezte: nem ez az első eset, hogy a 24.hu olyan politikai szereplőtől fogad el pénzt, amelyről aztán tartalmakat közöl. A 24 uniós tematikájú aloldala, az Europoli ugyanis már régóta működik – és az oldalt nem más támogatja, mint az Európai Parlament.