Az egészségügyi államtitkár szerint az orvosi kamara a betegbiztonságot fenyegeti

Takács Péter vasárnapi, budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szombati országos küldöttgyűlése után megfogalmazott követelésekre és a nyomásgyakorlásra való ösztönzésre reagált. Az államtitkár szerint ez felelőtlenség, ami nemcsak a háziorvosokkal „szúr ki”, hanem a betegbiztonságot is veszélyezteti.

Mint arról az Index is beszámolt, a háziorvosok képviselői a Magyar Orvosi Kamara küldöttgyűlésén úgy döntöttek, letétbe helyezik feladatellátási szerződésük felmondását, a szakellátásban dolgozó orvosok pedig az önként vállalt többletmunkára vonatkozó szerződésük felmondását helyezik letétbe.

Emellett kijelentették, hogy tarthatatlannak látják az egészségügyi szakdolgozók bérhelyzetét is. Tavaly decemberben arról is írtunk, hogy akár 4500 orvos is letétbe helyezheti a felmondását.

Az orvoskamara tájékoztatása szerint számos orvos „rendszerváltást” szeretne kikényszeríteni az egészségügyben, egy ciklusokon átívelő stratégia kidolgozásával.

A nyomásgyakorlásra szerintük azért is van szükség, mert korábban már többször jelezték kifogásaikat, és megoldási javaslatokat is tettek, de ezeket a kormány érdemben figyelmen kívül hagyta.

Az államtitkár szerint nem az orvosokkal van konfliktusuk

Takács Péter arra kérte a kamarát, hogy az tartózkodjon „a felelőtlen megnyilvánulásoktól és a tendenciózus csúsztatásoktól”. Az államtitkár közölte: a Belügyminisztériumnak és az egészségügyi kormányzatnak nem az orvostársadalommal, és nem az egészségügyi dolgozókkal van konfliktusa, hanem az orvosi kamarával.

Hozzátette: az elmúlt időszakban a kormányzat törekvései ellenére nem jött létre partnerség a MOK-kal,és cáfolta azt, hogy az ágazatvezetés nem egyeztet a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel.

Elmondása szerint többször is tárgyaltak az orvoskamarával, a szakszervezetekkel, tudományos társaságokkal és a Magyar Tudományos Akadémiával is.

Folyamatos és élő párbeszédre törekedtünk

– jelentette ki Takács Péter.

A Fidesz is reagált

A Fidesz közleménye szerint a Demokratikus Koalíció áll a Magyar Orvosi Kamara döntése mögött. Azt írják, a baloldal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós források kifizetését akarja megakadályozni. Hozzátették: a baloldali pártok „kihasználják a pedagógusokat, és most már a betegek orvosi ellátását is meg akarják megakadályozni”.

Úgy fogalmaztak: „túlmegy minden határon”, hogy a baloldal arra próbálja meg rávenni a magyar orvosokat, hogy ne lássák el a betegeket, és „ezzel a magyar emberek egészségét és életét veszélyeztessék”. A Fidesz szerint „Gyurcsány Ferencéket csak a hatalom megszerzése érdekli, nem az orvosok, és nem a betegek”.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a magyar orvosok többszörösét keresik annak, mint Gyurcsány Ferenc miniszerelnöksége alatt. A közleményben hozzátették:

a következő napokban érkezik meg az emelt bérük, és az orvosi béremelés folytatódik

– írja az MTI.

