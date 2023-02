Orbán Balázs: Egyre több uniós tagállam ellenzi a migrációt

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint be kell ismerni ezt a problémát, felvenni a kesztyűt az illegális migráció megfékezése során keletkező költségeket pedig fedezni kell. Európa versenyképességéről szólva hangsúlyozta, nehéz helyzetben van az unió, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy a szankciós politika miatt a pozíciója romlik.

Hasonló a nyomás a határainkon, mint 2015-ben – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatát idézve a Magyar Nemzet arról ír: Az európai intézmények eddig mindig a migrációt üdvözlő tagállamok mellé álltak. Orbán Balázs szerint viszont

az illegális migrációt ellenző uniós tagállamok mostanra többen lettek, és Magyarországgal együtt nyomást próbálnak gyakorolni a Brüsszelre.

Úgy vélte, el kell ismerni a problémát, küzdeni kell ellene, és fedezni kell a költségeit. Szavai szerint a migrációt ellenző tagállamok éppen most kerítik be az Európai Bizottságot.

Orbán Balázs a problémát abban látja, hogy ha valaki illegálisan bejut az unió területére, akkor minimális az esélye, hogy kiutasítják, hiába követ el jogsértést, nem lehet érvényt szerezni a jognak. Szerinte ezért kell megakadályozni a bejutást, a menekültkérelmeket a határon kívül kell elbírálni, ezt a gyakorlatot az unió külső határain kell ezt megvalósítani.

A fejlődő országok, akik nem vesznek részt a szankciós politikában, erősödnek. Amerika, aki távolabb van, szintén erősödik, legnagyobb részben Európa kárára

– húzta alá Orbán Balázs hozzátéve, hogy szerinte Brüsszelből eközben csak bürokratikus akadályokra számíthatnak a tagállamok, akadozik a források folyósítása. Az új energiamix kapcsán stratégia kidolgozását sürgette.

Arról is beszélt, hogy Európának szerinte nincs szüksége arra, hogy adósságközösséggé váljon, mert annak az lesz a vége, hogy Brüsszelből jelölik majd ki, hogy ki mennyi adót fizessen, például Magyarországon is. Mint mondta: a Covid-válság kapcsán is ezt láttuk, Magyarország például még mindig nem jutott hozzá a helyreállítási pénzekhez. – A tagállamok ezeket nem tudják hatékonyan felhasználni – mutatott rá Orbán Balázs.