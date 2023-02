Ördögűző látogatta meg Orbán Viktort

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Magyarországra érkezett Jim Blount atya, aki a Karmelita kolostorban is tiszteletét tette. A találkozásról egy mosolygós fotó is született.

Jim Blount amerikai katolikus pap, aki emellett hivatalos exorcista is, vagyis ördögűző.

A Magyar Katolikus Lexikon szerint az ördögűző az a személy, akinek hatalma van az ördög felett és szavára a gonosz léleknek el kell hagynia a megszállottat.

A Magyar Kurír arról írt, hogy Jim Blount, az exorcizmus mellett a Szeretetláng Mozgalom nemzetközileg ismert misszionáriusa az elmúlt években a kolumbiai őserdőktől Litvániáig fáradhatatlanul hirdette és terjesztette a Magyarországról induló lelkiséget, amely bűnbánatra, engesztelésre, a családok megszentelődésére és az Oltáriszentségben jelen lévő Úrral való teljes egységre hívja az embereket.

Emellett az ő hatására indult el az „Ima Magyarország békéjéért” kezdeményezés, melyet minden elsőszombaton tartanak, Magyarország püspökeinek részvételével.



(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)