Munkahelyi főnökét ellenőrizhette a zuglói önkormányzati képviselő

A zuglói önkormányzat 21 képviselőjéből négyen is végeztek munkát a helyhatóság valamelyik cégénél. Közülük három baloldali, akik félmillió forint feletti bruttó képviselői, illetve egyéb önkormányzati tisztségük után járó jövedelmük mellett további önkormányzati pénzekhez is jutottak. Volt, aki bevallotta, volt, aki nem. A polgármester számára fontos a transzparencia, párttársa azonban más gyakorlatot követ.

„Ha van bárki képviselő, aki dolgozik az önkormányzati cégeknél, az nyugodtan emelje fel a kezét, és mondja el, hogy milyen beosztásban van, és hánytól hányig dolgozik” – kérte a jegyzőkönyv tanúsága szerint a zuglói önkormányzat novemberi testületi ülésén az egyik képviselő abban a vitában, amely arról szólt, vajon összeférhetetlen-e, ha önkormányzati képviselők az önkormányzat valamelyik cégének munkavállalói is egyben.

Azokkal szemben, akik az önkormányzat munkavállalói, és a képviselői fizetési listán is rajta vannak, Horváth Csaba polgármester egyetlen igényt fogalmazott meg: kettős tevékenységüket tegyék transzparenssé.

Akkor sem a fideszes Szatmáry-Jähl Angéla, sem az MSZP-s Pécsi Diána nem emelte fel a kezét.

A testület végül arról döntött, hogy tagjainak nyilatkozattételi lehetőséget biztosít arra, hogy (az említett transzparencia követelményének megfelelően) bevallják, milyen kapcsolatban állnak az önkormányzat által fenntartott intézményekkel vagy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társasággal, illetve az azok által tulajdonolt gazdasági társaságokkal; 2019-es vagy azt követő megválasztásukat követően közvetlenül személyesen és/vagy közvetetten jogi személyként vállaltak-e ezeknél munkát, kaptak-e egyéb tevékenység ellátására megbízatást, akár rész-, akár teljes munkaidőben.

A nyilatkozattétellel a képviselők a megbízás vagy munkavállalás pontos időtartamáról, a javadalmazás összegéről és a betöltött munkakörről is számot adhatnak. Két képviselő a megadott határidőn belül tett is ilyen nyilatkozatot. Az MSZP-ből a DK-ba átigazoló Bitskey Bence az önkormányzat rendezvényszervező cégénél, a szintén DK-s Tóth Attila pedig a parkolási cégnél dolgozik. A bruttó 540 ezer forintos képviselői, illetve bizottsági munkájukért járó javadalmazás mellett tehát innen is kaptak pénzt.

Szatmáry-Jähl Angéla vagyonbevallásában jelezte, hogy a Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségitér Kft.-ben 130 ezer forintos havi bérért foglalkoztatják üzletpolitikai szervezőként.

A titkolózó szocialista

A titkolózó szocialista politikus azonban semmit sem írt vagyonbevallásának jövedelemnyilatkozat című fejezetébe, így nem derül ki, hogy valójában miből él. Zuglói forrásból úgy tudjuk – ez a XIV. kerületi városházán nyílt titok –, hogy Pécsi Diánát a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-nél foglalkoztatták 2022 végéig. A vagyonbevallásnak a 2022. december 31-i pillanatban fennálló állapotot kell tükröznie, tehát nem a 2022-es év majdnem teljes időtartamában fennálló munkavállalói vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyt, ennél fogva nem alkalmas arra, hogy eligazítást adjon a jövedelmi viszonyok ügyében.

A Civilzugló Egyesület két okból is kifogásolja Pécsi Diána ezt takargató döntését.

Egyrészt ő a Gazdasági Bizottság elnöke, így e tisztségénél fogva ellenőrzi a cégeket, ingatlaneladásokat, gazdálkodásukat, ez esetben tehát kontrollt gyakorolhat saját munkahelyének vagy megbízójának tevékenysége fölött.

Másrészt azért, mert magatartásával épp azt a – polgármester által képviselt és nagyon is támogatható – transzparencia elvét hitelteleníti, amelyet saját pártja követelt előterjesztett javaslatával. Azt sem értik, hogy a műszaki, illetve gazdasági jellegű tevékenységet végző cégnél milyen feladatot lehet ellátni politológiai végzettséggel. A szabadeuropa.hu korábban arról írt, hogy a Zuglói Zrt. az MSZP egyfajta pártkifizető helyeként is működött.

Telefonon megkerestük Pécsi Diánát, mert szerettük volna megtudni, hogy

a ZVK Zrt.-nél a 2022-es évben mikortól meddig végzett munkát;

milyen jellegű szerződés fűzte a ZVK-hoz

mivel foglalkozott a cégnél;

mekkora összegű havi bért kapott/mekkora díjazásban részesült;

miért nem töltötte ki vagyonnyilatkozatának jövedelemre vonatkozó fejezetét;

mit gondol az önkormányzat cégénél végzett munkája és a Gazdasági Bizottságban betöltött tisztségének összeférhetetlenségéről.

A képviselő írásban ígért választ, de fenti írásos kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig nem reagált. A konkrét üggyel összefüggésben megkerestük az önkormányzat vezetését is, de kitérő választ adva, csak annyit közöltek, hogy Zugló Önkormányzata az átláthatóság további erősítése érdekében tette lehetővé az önkormányzati képviselők számára, hogy nyilatkozzanak arról, milyen kapcsolatban állnak az önkormányzat gazdasági társaságaival vagy intézményeivel. Ennek éppen az volt az oka, hogy korábban már volt példa ilyen jellegű foglalkoztatásra, három ilyen foglalkoztatási viszony már a nyilatkozattétel előtt is ismert volt. Azt is hozzátették, hogy a K-Monitor és a Transparency International programjában Zugló a harmadik legátláthatóbban működő önkormányzatnak bizonyult.

Szeptember óta Bernula István Bertold az említett önkormányzati cég vezérigazgatója. Ő a megkeresést azzal az indokkal utasította el, hogy a ZVK Zrt.-vel „esetlegesen” munkaviszonyban álló vagy állt természetes személyek vonatkozásában

a megkeresésben megjelölt adatokról nem vagyunk jogosultak harmadik személy részére felvilágosítást adni,

tekintettel arra, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján személyes adatnak minősülnek, és mint ilyenek jogvédelem alatt állnak.

(Borítókép: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának épülete a Pétervárad utca 2.-ben 2022. március 9-én. Fotó: Branstetter Sándor / MTI)