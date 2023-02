Ritkán fordul elő ilyen, de most megtette a kormány

A magyar kormánynak március végéig kell teljesítenie az Európai Bizottság irányába tett igazságügyi vállalásokat. A reformokkal kapcsolatban az Országos Bírói Tanács mellett több civil szervezetnek is vannak észrevételei. Három civil szervezet részt is vett egy minisztériumi egyeztetésen. Két résztvevőtől megtudtuk, hogy udvarias hangulatban, szakmai keretek között zajlott a találkozó, abban viszont nem biztosak, hogy meg is fogadják a javaslataikat.