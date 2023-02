Jön a hó, de olvadni fog, csak a latyak marad

Vasárnap délen, délkeleten csapadékos marad az idő, de az esőt már több helyen havas eső, havazás válthatja fel – írja az Időkép. Északon, északnyugaton a változóan felhős-napos idő mellett helyenként záporok, hózáporok is előfordulhatnak. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, a Dunántúlon és északkeleten erős lesz.

Hajnalban mínusz 4 és plusz 3, napközben pedig 2 és 8 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Ahol eső, havas eső várható, ott az időkép arra figyelmeztet, hogy az utak vizesek, csúszósak lehetnek. Baranyában, főként

a Mecsekben pedig jelentősebb hómennyiség is lehullhat, így ott havas, hókásás, latyakos útszakaszok is előfordulhatnak.

A portál szerint egyébként a Mecsekben akár tíz centiméternyi hó is hullhat, de nem csak ott hozhat havazást a fölénk áramló hideg levegő. Délnyugaton a síkvidékeken lepel- 5 centi friss, tapadó hóra lehet számítani – ezen belül Baranyában eshet a legtöbb, de sajnos mindenhol olvadni fog. Viszont a magasabban fekvő területeken, a Villányi-hegységben és a Mecsekben ennél több is, akár 5-10 cenitméter friss hó is hullhat.

Az élénk, többfelé erős északi szél pedig jelentősen csökkentheti a járművek menetstabilitását. Tartsunk megfelelő követési távolságot, vezessünk óvatosan – figyelmeztetnek a veszélyre.

Vasárnap kettős fronthatásra is készülni kell

Ami a frontérzékenyeket illeti, számukra

fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás-ingadozást, rosszullétet hozhat az időjárás.

A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat is, emellett alvászavarokat, nyugtalanságot, ingerlékenységet okozhat. A szél miatt a hő- és komfortérzetünk is alacsony lesz, ami növeli a megfázás veszélyét, ezért öltözzünk rétegesen és figyeljünk oda immunrendszerünk erősítésére. Fogyasszunk gyümölcsöket, zöldségeket, valamint ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre – tanácsolja az időkép.