Különleges pillanatról posztolt Orbán Viktor

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló is felszólalt hétfőn a magyar parlamentben, a tavaszi ülésszak kezdetekor. „Egy éve már, hogy a demokratikus világ, köztük Magyarország is segít. Ez a segítségnyújtás és a befogadás 368 napja is” – fogalmazott a szónok.

„Tegnap a magyarországi ukrán közösség szóvivője az orosz–ukrán háború borzalmairól és az ukrán nemzet kitartásáról beszélt. Anyanyelvén beszélt a parlamentben” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki hozzátette, Magyarország továbbra is kiáll Ukrajna mellett, és felszólít a harcok azonnali beszüntetésére.

1/2 Yesterday, the speaker for the ** community of Hungary spoke about the horrors of the #RussiaUkraineWar and the endurance of the Ukrainian nation. She spoke in her mother tongue in the ** Parliament. https://t.co/yjAb6JFSqK