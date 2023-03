Nem létező íveket használtak ezek az autósok a magyar utakon

Több előzésről is készültek belső kamerás felvételek az elmúlt hetekben, amiket a Budapesti Autósok szerkesztőségének is eljuttattak. A több mint másfél perces videóban számos, ritkán látott manővert örökítettek meg.

Az első ilyen felvételen Oroszlányból Budapest felé haladt a felvétel rögzítője, a Környei úton lévő egyik kanyarban.

Több autót kielőzve kényszerített az útról való hirtelen letérésre egy szemben, nagy sebességgel közlekedő személygépjármű. Szerencsémre sikerült korrigálnom, hiszen a 90 km/h-s sebességnél az aszfaltról való letérés miatt az autóm hátsó kerekei kifaroltak

– idézte fel a portál olvasója a történteket.

A következő részlet már Veszprémben játszódik, ahol egy Mercedes próbált meg előzni, ami majdnem sikerült is neki. „Én is, illetve a szembejövő kisteher is lehúzódott, ahogy a videón látszik” – fűzte hozzá az olvasó.

A harmadik videónál Fóton járunk, ahol egy BMW-t vezető sofőr igyekezett nagyon, ahol a busz és a felvételt rögzítő autó sofőrje is majdnem ütközött vele.

A negyedik felvételen az M2-es autópályán haladt a sofőr, Vác felé, a gödi lehajtó után, ahol egy Renault Thalia sofőrje gondolta úgy, hogy egyedül halad az úton. Az ötödik eset a 710-es úton zajlott, ahol szintén nem hiányzott sok egy esetleges balesethez, míg a hatodik videó Kiskunlacháza mellett, az M5-ös felhajtó felé zajlott.