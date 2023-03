Két tűzgömb szelte át Magyarország egét egymás után

Tizenöt másodpercen belül két meteor is elhaladt Magyarország felett, a látványos jelenségről videók is készültek.

Az elmúlt éjjel két egymást követő tűzgömb is áthaladt Magyarország fölött, amit főként az északi, északnyugati tájakon élők figyelhettek meg. Az első és a második meteor felragyogása között csupán 15 másodperc telt el – írja az Időkép.

A jelenségről videófelvételek is készültek.

iFrame is not supported!

iFrame is not supported!

Mint megírtuk, nemrég Svédországban is meteor szelte át az eget, miközben épp gyönyörű színekben pompázott a sarki fény. A napokban erőssé váló naptevékenység hatására többször is látható volt a jelenség, többek között Magyarországon is.

Legutóbb hétfő este ragyogott fel a sarki fény idehaza, ráadásul többször, több helyen is. Az Időkép kihelyezett webkamerái előbb Prédikálószéken, majd a Somló-hegyen rögzítették a ritkán látható jelenséget.