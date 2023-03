Ennyit a tavaszról, sok jóra nem kell számítani vasárnap

Egy hidegfront miatt felhős idő valószínű vasárnap, egyes helyeken zápor is kialakulhat. Napközben 11 Celsius-fokig kúszhat fel a hőmérséklet.

Sok felhő lesz felettünk vasárnap egy hidegfront miatt. Emiatt több helyen is kialakulhatnak futó záporok, egyes helyeken pedig még kezdetben hózáporok is – írja az Időkép.

A prognózis szerint élénk, erős lökések kísérhetik a nyugati-északnyugati szelet. Hajnalban mínusz 5 és 3, míg napközben 5 és 11 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológia szerint szervezetünkre hidegfront lesz hatással vasárnap, emiatt az erre érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás-ingadozás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek.

A szelesebb tájakon élők körében ingerlékenység, nyugtalanság is lehetséges. A szeles idő mindezek mellett a hőérzetünket is ronthatja, de ingerlékenység, valamint nyugtalanság is előfordulhat.

