Inspirálónak nevezték az Egyesült Államokból Orbán Viktor és kormánya munkáját

Ismét podcastadással jelentkezett Kovács Zoltán államtitkár, akinek vendége ezúttal a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának 76. elnöke volt. A műsorban szóba került Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya politikája.

Hétfőn jelent meg Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárának legújabb podcastadása. A The Bold Truth About Hungary (A merész igazság Magyarországról) című műsor vendége ezúttal Gavin Wax, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának 76. elnöke volt.

Az államtitkár a műsorban felidézte, hogy a klub az Egyesült Államok talán legjelentősebb ifjúsági szervezete, amelynek vezetője, Gavin Wax a májusban Budapesten megrendezendő CPAC-konferencia miatt látogatott Magyarországra.

A szervezet tavaly John Foster Dullesról, az Egyesült Államok 1953 és 1959 között szolgáló külügyminiszteréről elnevezett díjjal tüntette ki a magyar kormányfőt.

Ez egy újabb fontos lépés, hogy hidakat hozzunk létre a kialakulófélben levő, illetve már kialakult magyar és szélesebb konzervatív mozgalmak felé. Ezek a hidak kulcsfontosságú mérföldkövek a transzatlanti együttműködés felé

– fogalmazott Gavin Wax azzal kapcsolatban, miért Orbán Viktort jelölték az elismerésre.

Mint fogalmazott, nagyon sok inspirációt merít szervezete a miniszterelnök, illetve kormánya tevékenységéből, ugyanis az álláspontja szerint ez egyedülálló, amit máshol nem látnak Európában és a szélesebb nyugati világban sem.

„Valami ellen, és nem valami mellett”

Kovács Zoltánnak az illiberalizmusra vonatkozó kérdésére Gavin Wax kifejtette: a baloldal által használt terminológia – illiberális vagy illiberalizmus – egyértelműen egy olyan narratíva kialakításának a része, „ami megpróbálja úgy beállítani az embert, hogy valami ellen van, nem pedig valami mellett”.

Ezen a ponton Gavin Wax alapvető fontosságúnak nevezte az olyan intézményeket, mint az Alapjogokért Központ, amely vendégül látja a CPAC Magyarországot.

„Kialakítanak egy ellennarratívát, nem pedig egyszerűen elfogadják a baloldal által létrehozott keretet” – fogalmazott.

Mi nem egyszerűen valami ellen vagyunk, mi valami mellett állunk ki. Támogatjuk a gyermekek születését, a családok megerősítését, az erősebb határokat

– sorolta Gavin Wax az MTI tudósítása szerint, hozzátéve: „üdítő azt látni, hogy Magyarország és más országok is a kormányzati politika szintjén meg is valósítják ezeket az eszményeket”.

