Medgyessy Péter elárulta, mit mondott neki Orbán Viktor a 2002-es választások után

Az RTL XXI. század című műsorának vendége volt hétfő este Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök, aki 2022 októberében ünnepelte 80. születésnapját, amelynek apropóján az Index is interjút készített vele.

Az egykori politikus 2002 és 2004 között volt Magyarország miniszterelnöke, miután a 2002-es országgyűlési választáson szoros eredmény mellett, de legyőzte Orbán Viktor akkori és jelenlegi miniszterelnököt, valamint pártját, a Fideszt. Medgyessy Péter 2004 augusztusában aztán lemondott.

Medgyessy Péter a beszélgetéskor felidézte, mit mondott neki Orbán Viktor a vereséget követően:

Nézd, én néhány hibát elkövettem, ezért vesztettük el a választásokat, de vissza fogok nyerni, és meg fogom nyerni a következő választást.

A volt politikus elmondása szerint ámulattal nézte akkor Orbán Viktort, és úgy vélte, „fantasztikus hit és akarat van ebben az emberben, és nagyon jó képesség, legalábbis a hatalomhoz”.

Négy évvel később, 2006-ban végül nem, de 2010-ben kétharmados többséget szerezve sikerült győznie Orbán Viktornak és a Fidesznek, ahogy az azóta eltelt három választáson is.

Medgyessy Péter a műsorban arról is beszélt, hogy Orbán Viktor 2002-es veresége után visszavonult, majd elkezdte kiépíteni azt a jobboldali politikai erőt, ami az elmúlt tizenkét évben sorra nyeri a választásokat. Hozzátette azt is, hogy eközben „a baloldal még most is ott tart, hogy a sebeit nyalogatja”.

(Borítókép: Medgyessy Péter 2022. október 15-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)