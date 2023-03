Hatmillió forintos jutalmat szavaztak meg a szigetszentmiklósi polgármesternek

Kétszer három havi illetményének megfelelő jutalomra jogosult idén Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere – erről döntött a város képviselő-testülete múlt kedden. Ez összegszerűen 6,6 millió forintot jelent, ami a város költségvetésének beterjesztéséért és végrehajtásáért illeti meg, amelyekért egyébként a polgármester felelős – írja a Magyar Narancs.

A lap felidézi, hogy Nagy Jánost 2019-ben a Momentum–Jobbik–MSZP–DK–LMP–Mindenki Magyarországa Mozgalom- (MMM) szövetség jelöltjeként választották polgármesternek. A múlt kedden megszavazott jutalom azonban végleg felbomlasztotta az ellenzéki összefogást: a polgármester a fideszes és a hozzájuk csatlakozó három ellenzéki képviselő szavazataival biztosította be magának a hatmillió forintos illetményt. Jószai Attila DK-s képviselő módosító indítványa pedig alulmaradt a szavazáson.

Képviselőtársaival arra tettek javaslatot, hogy a 6,6 millió forintot ne jutalomként költsék el, hanem szociális támogatásokra fordítsák. Ezt azzal indokolták, hogy Szigetszentmiklóson százak, ezrek élnek a létminimum alatt, akiknek gondot okoz a számlák kifizetése és gyerekeik étkeztetése. Ezt a javaslatot azonban tíz tartózkodó szavazattal megakadályozták.

Lupa János jobbikos képviselő a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy azzal indokolta döntését, hogy Szigetszentmiklós költségvetése minden eddiginél magasabb összegben határozta meg a szociális kiadásokat, támogatásokat. Tehát azok a képviselők, akik megszavazták, nem vádolhatók szociális érzéketlenséggel. A polgármester jutalmazását pedig azzal magyarázta, hogy az eltelt négy évben Nagy János nem részesült jutalomban.

Azok a képviselők, akik most is ellenezték ezt, korábban arra hivatkoztak, hogy a jutalmat célhoz kell kötni. Ez most kérésükre megtörtént. De ezek szerint mégsem ez volt a problémájuk