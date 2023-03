A szavak éppúgy fájhatnak – lelki abúzus a házasságban

A válásterapeuták szerint az első és legfontosabb lépés észrevenni, hogy agresszív elnyomó kapcsolatban él az illető. Mint fogalmaztak, ez nem is olyan egyszerű, hiszen a legtöbbször bújtatott formában van elrejtve a verbális abúzus, humoros formában, szarkazmusként vagy cinizmusként hangzik el.

A bántalmazó mindig tudja, hogy mi az áldozat legfájóbb pontja, valakit, mondjuk, a súlyfeleslege zavar, esetleg valamilyen képességében bizonytalan, akkor ezt fogja megjegyzéssel illetni a főként narcisztikus személyiségjegyekkel bíró agresszor

– kezdte az Indexnek Herkules Mónika, a SzépenVáljEl Válásközpont projektvezetője, aki az ügyfeleik beszámolóit összegezve arra hívta fel a figyelmet, hogy akkor van baj a párkapcsolatban, ha a másik nem érzi magát elég jónak az állandó becsmérlő szavak miatt. A szakértő kiemelte, hogy az auditok tanúsága szerint általában ezek nem nagyközönség előtt hangzanak el. „A környezetet ezért is lepi meg annyira, ha fény derül a férfi vagy nő bántalmazó viselkedésére, hisz olyan rendes embernek ismerték az illetőt” – részletezte.

Személyiségtorzuláshoz vezet

Galambos Balázs válásterapeuta hozzátette: ügyfeleik elmondása szerint nemhogy a párkapcsolat kezdetén, de sokszor évekig nincsenek erre utaló jelek, legtöbbször az első gyermek megérkezése után szaporodnak meg a kritikus esetek. „Volt olyan, hogy egy nőt bezárt arra az időre a férje az autóba, amíg kiőrjöngte magát, amit a hátul ülő kisgyermek végighallgatott” – árulta el a Válásközpont alapítója. A szakértők hangsúlyozták, hogy ha egy gyermek ebben szocializálódik, az komoly személyiségtorzulásokhoz vezethet.

Az elnyomott anyák mellett felnövő fiúk nem tisztelik majd a nőket, a kislányok pedig hasonló társat választanak később maguknak.

Meghallgatásaikon rendre kiderül, hogy a bántalmazó fél ezt a szülői mintát hozta magával. „Egy perfekcionista anya vagy apa elvárásainak alig lehet megfelelni. Ez a viselkedés mindig a kontrollról szól, az uralkodni vágyó fél alacsony önbecsüléssel bír, úgy érzi, hogy csak hatalmi viszonyrendszerben tud maga mellett tartani valakit, akinek az önértékelését letörve kényszeríti őt bele ebbe a szerepbe” – mondta Herkules Mónika. A szakértő szerint azonban fontos különbséget tenni az egy-egy vita hevében kiszaladó meggondolatlan mondatok és a rendszeres verbális bántalmazás között, ez utóbbi ugyanis általában nyugodt körülmények között hangzik el. „A másik küllemére, képességére, családjára tett negatív kijelentések mindenképpen rombolóak” – húzta alá.

Gazdasági elnyomás

Galambos Balázs, aki a SzépenVáljEl Válásközpont alapítója, úgy fogalmazott: a gazdasági erőszakról alig esik szó, pedig nagyon gyakori probléma a válófélben lévő párok beszámolói szerint.

Ügyfeleink 60-70 százalékának fogalma sincs a másik jövedelméről, anyagi helyzetéről, pedig hosszú évek óta házasok

– ismertette. A szakértő elárulta: az anyagi kiszolgáltatottság kikényszerítése elsősorban a férfiak eszköze, a nőkre inkább a gyermek láthatásával való zsarolás a jellemzőbb. Mint elmondta, olyan is gyakran előfordul, hogy a férj kezeli a nő fizetését, sőt több olyan esetről is hallottak, amikor egy titkos számlára mentettek le összegeket belőle. A babaváró, a csok, az egyéb támogatások és hitelek folyósítása is a gazdasági erőszak elkövetőjének a számlájára történik. „Tehát a család minden pénzmozgását az elnyomó felügyeli, és amikor válásra kerül a sor, nemcsak ezeket az összegeket titkolja el, de gyakran még az 50 százalékban közös ingatlanról is úgy nyilatkozik, hogy az teljes mértékben a saját tulajdona” – mesélte a válásterapeuta, aki azt tapasztalta, hogy a nők először gyes idején kerülnek anyagilag kiszolgáltatottabb helyzetbe, amit a bántalmazó kihasznál, és az agresszív kommunikációjával ráerősít erre. „Te itt semmit sem csinálsz, én keresem a pénzt” – hangzik el gyakran, mikor a nő kérni mer a közös kasszából.

Társadalmi elszigetelés

A bántalmazó célja, hogy izolálja társát a környezetétől, abból a logikából kiindulva, hogy ha egyedül érzi magát, jobban rá lesz utalva. A családtól, barátoktól kapott pozitív szavak csak építenék az önbecsülését, amivel nagyobb önállóságra lenne képes. Herkules Mónika a beszámolók alapján elmondta:

sokszor az illető rossz színben tünteti fel áldozatát annak saját családja, barátai, de még a szomszédok előtt is.

„Kitalálja, hogy megcsalja őt, vagy olyan történeteket mesél nekik, amik alapján rossz anyának ítélhetik meg, vagy a róluk alkotott – sokszor valótlan – negatív véleményének megosztásával éket ver közéjük. Az is rendszeresen megesik, hogy az agresszor vitába kezd, ha a párja egy családi vagy baráti találkozó után fél órával később ér haza. Ennek a vége aztán az lesz, hogy nem mer másokkal találkozni az elnyomott” – fejtette ki.

Felkészülten távozni...

Arra a kérdésünkre, hogy ha a házastárs viselkedése bántó, mit tehet a párja, mikor menjen, és mikor maradjon, azt felelték, hogy már az első esetnél el kell mondani, ha valami rosszulesik nekünk, és ha az illető hosszabb idő elteltével és többszöri felhívásra sem változtat, nem szabad a kapcsolatban maradni.

Mivel többségében bevésődött családi minták irányítják cselekedeteinket, nehéz észrevenni, ha baj van. Ilyenkor jön jól egy rokon, barát, aki az objektív tényeket felsorolva segíthet felrázni a szenvedő felet, akit sok esetben szakemberhez kell irányítani

– mondta Galambos Balázs.

A szakértők emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy ha valaki ilyen házasságban él, még az előtt érdemes segítséget kérni, hogy beadja az illető a válókeresetet. „Ugyanis a válás bejelentését követően még inkább el szoktak fajulni a dolgok, nemegyszer tettlegességig, de a közösségi oldalak feltörésével, kínos tartalmak posztolgatásával, a munkahelyen való lejáratással is próbálkozott már egy-egy ügyfelünk bántalmazója” – sorolta Herkules Mónika, aki úgy fogalmazott, a válás az irányításmániást fordítja ki leginkább önmagából, akinek cselekedetei kiszámíthatatlanok lehetnek.

