A szakértő szerint nem lesz felelőse az M1-es balesetnek

Egyértelmű felelőst műszaki, szakértői eszközökkel nem fognak tudni megállapítani az M1-es baleset vizsgálatakor, amely akár hat hónapig vagy akár egy évig is elhúzódhat – mondta Rusznák András igazságügyi és gépjárműközlekedés-szakértő a Világgazdaságnak.

Az elemzés során képkockáról képkockára haladnak, ami 42 járműnél sziszifuszi munka. Ha voltak is féknyomok, azok a tűzben és a mentésben megsemmisültek, és az sem állapítható meg egyértelműen, hogy mi történt pontosan, amikor a porfelhőben eltűntek a járművek

– hangsúlyozta a lapnak a szakértő. Úgy véli, hasonló körülmények között a jövőben a rendőrség kétszer is megfontolhatja az útlezárás lehetőségét, bár az M1-es esetében nem olyan egyszerű ilyen döntéseket meghozni.

Rengeteg sérült, kiégett járművek

Mint ahogy korábban beszámoltunk, szombat délután harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion ütközött az M1-es autópályán, a fővárosból kifelé vezető oldalon. Magyarország egyik legsúlyosabb közúti közlekedési balesetében 40 ember sérült meg, akik közül egy ember meghalt; két ember életveszélyes állapotban van; 12 ember – négy gyermek és nyolc felnőtt – súlyos, míg 25 ember, 6 gyermek és 19 felnőtt könnyű sérüléseket szenvedett.

A járművek közül tizenkilenc személyautó, egy kisteherautó és egy kamion gyulladt ki. A rendelkezésre álló adatok szerint azonban már 12 óra körül is volt egy baleset a térségben, így tudni lehetett, hogy a porátfúvás miatt járhatatlan az autópálya – az illetékes hatóságok mégsem tettek semmit. Erről szóló összefoglaló cikkünket ide kattintva érheti el.

Lehet, hogy nem fizetnek

Korábban arról is írtunk, hogy a CLB biztosítási alkuszcég szerint a magyar biztosítási szakma talán legbonyolultabb ügye lehet az M1-es autópályán szombaton történt tömegbaleset, az eset teljes körű feltárása, a felelősök felderítése miatt a kárrendezés akár hónapokig is eltarthat, a végén bírósági perek tucatjaira is számítani lehet.

Németh Péter, a CLB biztosítási alkuszcég értékesítési és kommunikációs igazgatója felidézte a 2015-ös tavaszi hózivatart, amikor autók százai rekedtek az autópályák magyar szakaszán a hó fogságában. Akkor is hónapokig tartott a felelősök kiderítése, és csak utána kezdődött meg a balesetet szenvedett járművek jogos igényének feldolgozása.

AZ IGAZGATÓ HANGSÚLYOZTA, LEGROSSZABBUL AZ A JÁRMŰTULAJDONOS FOG JÁRNI, AKINEK NINCS KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁSA, ÖSSZETÖRT A KOCSIJA, ÉS SÉRÜLT UTASA IS VOLT.

A sérült utas kártalanítást kaphat a Magyar Biztosítók Szövetségétől (Mabisz), a kifizetett összeget azonban a biztosítók szövetsége behajtja a jármű tulajdonosán.