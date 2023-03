A világ legjobb helyei közé sorolták Budapestet

„Mi eddig is tudtuk, hogy Budapest az egyik legjobb hely a világon, de most már a tekintélyes TIME magazin is ezt írja” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester hozzátette: a lap legújabb összeállításában helyet kapott a magyar főváros, „ráadásul az egyesítést ünneplő, több mint 100 programból álló eseménysorozatot és a Lánchíd felújítását is a vonzó tényezők közé sorolja a magazin”.

A Time oldalán arról is írnak, hogy a 150 éves városban októberben rengeteg néző buzdítja majd a Budapest Maraton résztvevőit, szeptemberben jubileumi koncert lesz a Hősök terén, megemlítik a Budapest Tortája versenyt, a Budapest identitását bemutató kiállítást, a Néprajzi Múzeumot, a Magyar Zene Házát, a felújított Operaházat vagy a Várnegyed számos látványosságát.

Az új szállodák közül szerepel a leírásukban a W Budapest, a Klotild-palota St. Regis Hotellé alakítása, továbbá a Dorothea Hotel is.