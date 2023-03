Ahogy jön a jó idő, egyre több szórakozási lehetőség vár ránk szabadtéren és bent is. A We Love Budapest összeszedte, hova érdemes menni ezen a hétvégén. A Star Wars, a Marvel, a DC Comics és a Lego rajongóinak a IV.GeekConon a helyük, ha pedig rosszabbra fordul az idő, egy gőzgombóccal melegíthetjük fel magunkat.

Március 18-án, szombaton rendezik meg a IV. GeekContBudapesten, aminek keretében vásárolhatunk is a GeekMarketen, retró és modern konzolokkal játszhatunk a GeekPlay teremben, a GeekShow színházteremben pedig előadásokat nézhetünk és akár kedvenc YouTube-videósainkkal is találkozhatunk. Idén is az a legmenőbb, aki beöltözik, úgyhogy érdemes előkapni a cosplayjelmezeket.

Nem érdemes kihagyni az élő zenével kísért Kraft Kézműves Vásárt sem a Szimpla Kertben, ahol lakberendezési tárgyakra, ékszerekre, játékokra, ajándékokra és mindenféle, kézzel készült egyedi termékekre tehetünk szert szintén 18-án, szombaton.

A szombat estét a tavaly már sikeres merchvásárral zárhatjuk, idén ismét a Beat On The Brat Vinyl & Barban találkozhatunk a Platon Karataev, Barkóczi Noémi, a Galaxisok, a Felső Tízezer, a Captain Average csapatával, és csatlakozik a Mulató Aztékok is, a Strompopper zenekar, valamint a Mambo Rumble is.

Ismét lesznek cd-k, kazetták, vinylek, pólók, second hand tárgyak, matricák, zinek, és természetesen a zenekartagok is felbukkannak, akiktől közvetlenül, kedvezményes áron meg tudjuk vásárolni, amit csak szeretnénk.

A vásár ideje alatt Bradák Soma (Platon Karataev, Galaxisok) és Tink (Mulató Aztékok) állnak majd a dj-pult mögé. Az esemény után az Aurórában folytatódik az afterparty a Captain Average, a Denevér és a Mambo Rumble zenekarokkal.

Ha szombaton kellőképpen bevásároltunk és kimulattuk magunkat, vasárnap, március 19-én részt vehetünk a KÖZbejáráson, a különleges színház- és várostörténeti sétán. Választ kaphatunk olyan kérdésekre, mint hogy mi volt az Örkény Színház helyén 500 éve, miként nyerte el mai formáját a Madách téri épület, vagy mi minden történik most a zegzugos színházi terekben?

De azt is megtudhatjuk, van-e a színháznak fantomja, s ha igen, milyen formában jelenik meg. A kulisszajárást Görbe Márk művészettörténész és Neudold Juli, az ÖrkényKÖZ műhelyvezetője dirigálja.

Március 19-én a MANYI-ban nézhetjük meg az Itt bárki maradhat című előadást, amelyet Buzási Kamilla írt és rendezett.

A vasárnapot egy különleges gasztronómiai élménynek szentelve is tölthetjük, a budaörsi Majorban egy teljes napig lehetünk akár szilvalekváros vagy nutellás gőzgombócok társaságában hüttehangulatban – kell ennél jobb egy hétzáró nap délutánjára?