Videón a Magyar Honvédség elit alakulata

A rohamlövészek a Magyar Honvédség vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár katonái. Ők a legmagasabb szinten képzett harcosok mind fizikailag, mind mentálisan.

High-tech felszerelésükből adódóan nagy tűzerővel és rombolói képességekkel rendelkeznek

– fogalmazott Pálinkás Szilveszter, az MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság főhadnagya.

„Sorozatunkban egy rohamlövész-műveletet követhettek végig a tervezéstől a végrehajtásig. A művelet során az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár katonái egy célszemély kimentésére indulnak, természetesen vannak, akik ezt nem nézik jó szemmel…” – olvasható a honvedelem.hu oldalon.

A videósorozatban az a gyakorlat látható, ahogyan egy rajtaütést hajt végre az elit alakulat annak érdekében, hogy egy „kiemelten fontos célszemélyt” mentsenek meg.

A sorozat 8 videóból áll és a rajtaütés minden állomását elmagyarázzák, bemutatják.

A Magyar Honvédség nagy hangsúlyt fektet most a toborzásra, ennek is köszönhető ez a videó. Az MH nagy átalakításába illeszkedik bele, aminek következtében Szalay-Bobrovniczky Kristóf a hadsereg fiatalítását tűzte ki célul, de fejlesztik a haderő járműállományát is.

Korábban egy kihívást is életre hívott a honvédség, az idén 175 éves Magyar Honvédség évfordulójának alkalmából. Várják azon bátor jelentkezőket, akik április 7-ig – Mészáros Lázár hadügyminiszterré kinevezésének évfordulójáig – vállalják, hogy maximum négyfős csapatokban lefutnak 175 kilométert. De voltak olyanok, akik leevezték a távot, és vannak, akik lóháton teljesítik.