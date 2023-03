Ungár Péter az ellenzéki összefogásról: elhunyt, meghalt, eltemettük

Ungár Péter, az LMP társelnöke volt a DKTV e heti vendége. A zöld politikus hosszan beszélt az ellenzéki útkeresésről, illetve arról, hogy mi volt a hatpárti összefogás legnagyobb hibája. Álláspontja szerint a programjuk a végére olyan volt, mint egy üdvözlőlap, most viszont elérkezett az ideje a külön útnak.

Merre tart az ellenzéki politika? – többek között erről kérdezték a DKTV-ben Ungár Pétert, az LMP társelnökét.

A zöld politikus hangsúlyozta: szerinte jelenleg azoknak a pártoknak van létjogosultságuk, amelyek el tudják mondani, hogy mit akarnak, mit képviselnek a világban.

Kiemelte, hogy az olyan „show-politikai” tevékenységek, mint a „kiragasztom, lebontom, összefirkálom”, nem vezetnek sehova. Ellenben egy népszavazási kezdeményezésnek még akkor is van értelme, ha az a szabályok okán úgysem éri el az érvényességi küszöböt.

Ungár Péter beszélt az ellenzéki összefogás tanulságairól is, ezzel kapcsolatban kijelentette:

Abban a formában, ahogy 2022-ben elindultunk, annak vége. Ez az egész szabályrendszer, amit valamiféle boszorkánykonyhában ötlöttek ki, elhunyt, meghalt, eltemettünk.

Az egyik legnagyobb problémának azt tartja, hogy a hatpárti összefogás programja a végére olyan lett, mint egy üdvözlőlap.

Úgy látja, hogy az összefogásnak a jövőben csak úgy lehet értelme, ha egymáshoz világnézetileg közel álló pártok program alapján kötnek egymással kompromisszumot.

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e két zöld pártra, amelyek ketten együtt sem érnek el 5 százalékot, először is felmérésekre hivatkozva cáfolta, hogy az LMP nem érne el ennyit, majd Ungár Péter kijelentette:

Magyarországon egy zöld párt létezik, és ez az LMP.

A politikus az erőviszonyokat elemezve leszögezte azt is, hogy a DK az Orbán-kormány legradikálisabb ellenzéki pártja. Ungár Péter meglátása szerint a DK most megpróbál megszervezni egy olyan világot, amit magáénak érez, ez pedig egy klasszikusan balliberális világ, ami hosszú távon nekik, a zöldeknek is jó lehet.

Hozzátette: ő sok más ellenzéki politikussal szemben soha nem vett részt az „intellektuálisan renyhe” gyurcsányozásban, és nem is szeretne.

2026-ban találkozunk valahol, de addig ez egy külön út

– foglalta össze az ellenzéki útkeresés lényegét Ungár Péter.

Ezen a ponton a műsor állandó vendége, Gréczy Zsolt is bekapcsolódott a beszélgetésbe, a DK országgyűlési képviselője azt mondta:

„Az után a sokk után, amit ez a Márki-Zay nevű ember okozott a világnak és ennek az oldalnak, eljött az idő, hogy mindenki megmutassa, kicsoda. Az olvasztótégelyt el kell felejteni.” Hozzátette: ezt az ellenzéki világot a DK-nak kell vezetnie, és a párt az ezzel járó felelősséget is vállalja.

„Hálátlan” Budapest

A vendégek a március 15-i beszédeket is elemezték. Gréczy Zsolt hangsúlyozta: szerinte azért nem volt idén Békemenet, mert Orbán Viktor érzi, hogy „Budapest hálátlan”, és idén már a lengyelek sem jöttek volna buszokkal, a miniszterelnök ugyanis „úgy törte el a lengyel–magyar barátságot, mint egy hurkapálcát”.

Szóba került Karácsony Gergely kijelentése is, miszerint „nem azon kell vitatkozni, hogy ki a legnagyobb kicsi”. A DK országgyűlési képviselője erre reagálva elmondta: ezt nem vették magukra, mert ők nem kicsik.

Végül az elmúlt napok botrányára is kitértek, miszerint a Demokratikus Koalíció (DK) ifjúsági szervezete fekete festékkel fújta le azt az emlékhelyet, amelyet Szálasi Ferenc feleségének sírjánál emeltek.

A műsorban szintén szereplő Vágó István kifejtette: ebben az ügyben mindenki zavarban van, hiszen az eset temetőben történt, ami bizonyos körök kegyeleti érzékét sérti, amit ő elfogad. Megjegyezte ugyanakkor, hogy „ez nem sírrongálás, hiszen helyreállítható”.

Ez egy gesztus

– jelentette ki.

(Borítókép: Ungár Péter 2022. november 21-én. Fotó: Németh Kata / Index)