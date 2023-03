„Bár Európa lassan ébredt, már felismeri, az Orbán-kormány Európa-ellenes politikája az uniót is veszélyezteti. Nem volt kormányzás az elmúlt 12 évben, társadalmi rombolás folyt, amely már Orbán hatalmát is veszélyezteti – ezért kell alternatívát mutatni, amit a DK és a párt árnyékkormánya képvisel” – nyilatkozta Dobrev Klára az RTL-nek adott interjújában, amelyben az árnyékkormány vezetőjét először Gyurcsány Ferenc emlékezetes öleléséről kérdezték. Dobrev Klára szerint nem volt semmi különös a mozdulatban:

Mindenkinek azt kívánom, hogy olyan közösség része legyen a munkájában, amelynek tagjai erősen kiállnak egymásért

– nyilatkozta az árnyékkormány vezetője, aki külön kitért arra is, hogy Gyurcsány Ferenc „nem fogta le, nagyon sokszor elmondta Földi Judit is, hogy egy nagyobb baráti ölelés volt ez egy nagyon nehéz másfél év után. Mindannyian ott álltunk Földi Juci mellett, örültünk neki, büszkék is vagyunk rá, mert sokat küzdött a kormánnyal szemben.”

Dobrev Klára szerint a DK a kritikákkal ellentétben sokat tanult a választási vereségből, ezt az árnyékkormány is bizonyítja, hiszen ez alternatívát kínál az országnak a kormányzásra. Az ellenzéken belüli általános ellentétekről úgy nyilatkozott, veszekedősebb kormányra van szükség az elmúlt tizenkét éve után.

Gyurcsány Ferenc nem az ellenzéknek üzent

Kitért a párt elnöke a március 15-i beszédére is. Dobrev Klára szerint Gyurcsány Ferenc nem az ellenzéknek üzent: „Ugyan. Mindenkinek üzent, aki a politikában akart dolgozni.” Bár odaszúrta, hogy „hiába a legjobb szakértő valaki, mert ha nincs mögötte erős politikai bázis, akkor a fiókba kerülnek a tanulmányai”. Bár Karácsony Gergely főpolgármester következő választáson való támogatásáról még nem döntött a DK. Arra a kérdésre, hogy elégedett-e Karácsony Gergely munkájával, úgy reagált, hogy „erről a következő hónapokban még nagyon sokat beszélgetünk”.

Hosszú évek után az európai uniós országok megértették, hogy az orbáni politika Európa-ellenes politika

– fogalmazott Dobrev Klára, aki kitért arra is, hogy „Európa későn, de felébredt. Az európai uniós támogatások Magyarország számára létfontosságúak, ha a kormány nem képes változtatni és garantálni ezeket, akkor mennie kell.”

Az árnyékkormány vezetője szerint az Orbán-kormány nem is kormányoz, úgy véli, „nincs szakpolitika, itt csak hatalompolitika van. Nem úgy ülnek le egy asztal köré, hogy azon gondolkodnak, hogy hogyan legyen jobb az egészségügy vagy az oktatás, hogyan lehet innovatívabb és zöldebb a magyar mezőgazdaság, hanem csak azt nézik, hogy a saját hatalmi játszmájukban mi az, amit megtehetnek, meddig mehetnek el.”

Dobrev Klára attól kifejezetten tart, hogy az Orbán-kormány „a szakadékba, az unióból kifelé vezet minket”.

„Orbánék turbó fokozatra kapcsoltak, egy olyan goebbelsi propagandát erőszakolnak a magyar állampolgárokra, miszerint mindenért az Európai Unió felelős. Látható az elmozdulás, különösen azoknál a szavazóknál, akikhez csak a kormánypropaganda jut el” – mondta az árnyékkormány vezetője, aki az interjú végén kifejtette, hogy „ennek az országnak az egyik legnagyobb drámája, hogy gyakorlatilag megszűnt a tisztességes verseny”.

(Borítókép: Dobrev Klára 2022. szeptember 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)