Fürjes Balázs távozik a kormányból, ő lehet a NOB következő magyar tagja

Távozik a kormányból Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára. A döntést a politikus jelentette be a Facebook-oldalán.





A bejegyzésben a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára azt írta, hogy Gulyás Gergely miniszter elfogadta a lemondását. Fürjes Balázs arról írt, hogy több olyan új kihívás is jelentkezett most az életében, amelyek sokkal több időráfordítást kívánnak és több külföldi elfoglaltsággal járnak, mint amennyit az év nagy részében magyarországi jelenlétet megkívánó miniszterhelyettesi munka lehetővé tesz.

E kihívások egy része a magánszektorból érkezik és döntően izgalmas városépítési feladatokban való részvételről szól. A terep nem idegen nekem, harminc éves pályafutásom felét töltöttem a vállalati világban vezetőként és egy nagy nemzetközi ügyvédi irodában - most visszatérek oda, ahol korábban sok mindent tanultam és ahol, mindig csapatjátékosként, másokkal együtt már egyszer sikerült szép eredményeket elérnem. A kihívások másik része a sport világából talál meg. A Magyar Olimpiai Bizottság felkért arra a hogy megpályázzam a NOB tagságot. Ez óriási megtiszteltetés! Már maga ez a megmérettetés is, valamint a Brisbane-i olimpiát előkészítő bizottsági tagságból eredő feladatok – az augusztusi atlétikai vb társelnöki megbízatása mellett –, jóval több időráfordítást követelnek, mint amennyit az államtitkári munka enged. Ezért döntöttem úgy, hogy már most lemondok a miniszterhelyettesi megbízásról