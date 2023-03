Szörnyethalt egy magyar motoros, aki a saját száguldozását akarta levideózni

Lefotózta a motorját, mielőtt a halálba száguldott szombaton Egerben egy motoros. A 41 éves áldozat a TikTokra akart videót készíteni a száguldásról,

de 180-nal egy korlátnak csapódott és szörnyethalt.

A helyszínen 90 méteres féktávolságot hagyott maga után. A balesetet többen is látták, egy férfi oda is rohant hozzá, és megpróbálta újraéleszteni. A szakemberek mentőhelikoptert is riasztottak, és sokáig küzdöttek az életéért.

A férfi egy éve szerzett jogosítványt nagymotorra. Úgy tudni, egy barátját kérte meg, hogy videózza le, aki viszont nem akart vezetés közben mobilozni. Ismerősei értetlenül állnak a történtek előtt.

Egyik barátja sírva beszélt arról a TV2 Tényeknek, hogy a férfi mindig óvatosan vezetett, így mindenkit megdöbbentett a tragédia.A rendőrség vizsgálja a balesetek körülményeit.

Vasárnap délután egy másik motoros is meghalt Bajnán, amikor autóval ütközött. A becsapódás akkora volt, hogy a sofőr métereket repült, és szörnyethalt. A kocsiban hárman ültek, ők csak könnyebben sérültek meg.