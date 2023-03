Meg akart erőszakolni egy fiatal lányt egy román férfi Újbudán

Azt írták, hogy a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé a 27 éves férfit, aki február 28-án este a XI. kerületi Költők Parkjában találkozott a kiskorú sértettel, ahol beszélgettek, majd később felmentek a férfi XI. kerületi lakásába, ahol folytatták a társalgást és közben alkoholt fogyasztottak.

A közlemény szerint egy idő elteltével a lány úgy döntött, hogy mivel későre jár, hazamegy, ezért felállt és elindult a szobából kifelé. A férfi ekkor megragadta a sértett kezét, majd az ágyra rántotta a lányt és erőszakoskodni kezdett vele.

A sértett a lábaival eltolta magától a férfit, aki azonban nem hagyott fel a támadással, testi erőfölényét kihasználva lerángatta a lányról a nadrágját. A sértett továbbra is kitartóan védekezett, megrúgta a vádlott fejét, a férfi orra és a szája is vérezni kezdett, majd meg is harapta a férfit, aki végül a lány kitartó ellenállása miatt felhagyott a támadással.

A főügyészség közleménye szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság a vádlottat 18. év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntett kísérlete miatt 4 év fegyházbüntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta a kiskorúakat érintő valamennyi foglalkozástól.

A bíróság – ügyészi indítványra – fenntartotta a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig. Az ítélet nem jogerős, az ellen a vádlott és a védő fellebbezést jelentett be – áll a közleményben.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.