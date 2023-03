Döntött a kormány: ők is kiemelt ellátást kapnak a Honvédkórházban

Kijött a Magyar Közlöny legfrissebb száma, amiből kiderült, ezentúl a Nemzet Sportolói, valamint a Nemzet Színészei és hozzátartozóik is jogosultak a Honvédkórház ellátásaira. De szó esik még a közlönyben Rogán Antal gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárának lemondásáról is, valamint a Nemzeti Vallásturizmus fejlesztésére is szán közel 6 milliárd forintot a kormány.