Megtudtuk, kell-e tartaniuk a kispostáknak a bezárástól

A Magyar Posta cáfolta az Indexnek azt a hírt, hogy ha egy önkormányzat nem veszi át a posta üzemeltetését, akkor bezárják az adott településen működő postahivatalt. További kérdéseinkre is válaszolt a vállalat a partneri programmal kapcsolatban.

Cáfoljuk a hírt, amely szerint, ha az önkormányzat nem veszi át a posta üzemeltetését, akkor bezárják az adott településen működő postahivatalt – reagáltak az Index megkeresésére a Magyar Postánál, miután az erről szóló piaci pletykával fordultunk az állami vállalathoz.

Megkeresték a kistelepüléseket

Válaszukban kifejtették:

A Magyar Posta megkereste az 1500 fő alatti kistelepülések önkormányzatait, hogy felajánlja számukra egy új típusú partneri együttműködés lehetőségét.

Ennek lényege dióhéjban annyi, hogy a vállalat új partneri programot hirdet, amely keretében lehetőséget biztosít, hogy a posták működtetésében önkormányzatok, vállalkozások (például élelmiszerboltok, gyógyszertárak, bankfiókok) és egyéb partnerek is még nagyobb számban vegyenek részt.

Afelől is érdeklődött lapunk, hogy milyen a partneri program fogadtatása, az önkormányzatok mellett van-e fogadókészség élelmiszerboltok, gyógyszertárak, bankfiókok részéről. A társaság tájékoztatása szerint korábban már 19 Takarékbank-fiók és két kistelepülési élelmiszerüzlet bevonásával tesztelték a partneri üzemeltetési formát.

Postai szolgáltatás az üzletekben

A Magyar Falu Program keretében megújuló kistelepülési üzletek közül 220 épül be, elérhetővé téve postai szolgáltatást. A tapasztalatok szerint ez az üzemeltetési forma mind az ügyfelek, mind a partnervállalkozások számára hatékonyan és eredményesen működik.

Az önkormányzatokkal, illetve az érdeklődő országos kereskedelmi hálózatokkal, valamint helyi vállalkozásokkal a tárgyalások megkezdődtek, rövidesen az első szerződéseket is megkötik.

A Magyar Postánál hangsúlyozták: az új partneri modell keretében a meglévő vállalkozói vagy szolgáltatói tevékenység mellett végezhető a postai feladatellátás, így növelhető az ügyfélkör és az árbevétel. Ezzel is erősödik a vidék megtartó ereje. Az új modell továbbá lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy a postai szolgáltatások továbbra is helyben, a korábbinál akár hosszabb nyitvatartási időben legyenek elérhetők. Ennek köszönhetően egy helyen, gyorsan és hatékonyan vehető igénybe több szolgáltatás is.

Köti a szerződés az egyetemes szolgáltatót

Amennyiben az önkormányzat vagy vállalkozó nem kívánja átvenni a posta működtetését, akkor a Magyar Posta szerződésben vállalt egyetemes szolgáltatói kötelezettségeként, a törvénybe foglalt keretek között látja el a jövőben is a feladatait az egyes településeken. Kiemelték: a posta célja, hogy az ország minden pontján magas minőségben biztosítsa szolgáltatásait.

