Egyre drágábbak a gyerektáborok, mégis kelendők

Az elmúlt időszakban az infláció és az árak emelkedése egyre nagyobb terhet jelentett a családok számára, ez a nyaralások és a szabadidős tevékenységek esetén is érzékelhető. Ennek ellenére a Táborfigyelő adatai azt mutatják, hogy a nyári táborok iránti kereslet továbbra is növekszik.

A magasabb árak miatt sokan aggódnak, és van is alapja a félelemeknek. A gyerekek étkezése, a bérleti díjak, az állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díja is növekedett, az alapanyag-igényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve. A jelenlegi, előzetes adataink alapján egy napközis tábor átlagára 45 ezer forint lesz, míg 70 ezer forint magasságában lesz az ott alvós táborok átlagos díja