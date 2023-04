Őrült sofőr randalírozott az M1-esen, végül a rendőrök vitték el

Kamera is rögzítette az esetet, amikor egy fekete Renault sofőrje nem hagyta, hogy a mögötte lévő autós megelőzze őt: több alkalommal is büntetőfékezett és bevágott elé. Közben a vétlen sofőr értesítette a rendőrséget, így kiszedték a forgalomból az osztrák nőt.

Az osztrák rendszámú autó több alkalommal is büntetőfékezett, és folyamatosan, indexelés nélkül váltogatta a sávokat, amivel akadályozta a forgalmat, és másokat veszélyeztetett. A BpiAutósok egyik olvasója rögzítette telefonnal az erről készült képsorokat az M1-es autópályán, április 17-én 17 óra körül, Győr felé haladva.

„Az osztrák rendszámú, Renault típusú autó kb. 20-30 kilométeren keresztül próbált leszorítani, több alkalommal büntetőfékezett. Index használata nélkül szó szerint kacsázott az autópálya kétsávos útján az egyik szélétől a másikig, több autót veszélyeztetett” – írta a felvétel készítője.

A videón az is látható, ahogyan a többi autósnak is a külső sávból kellett előznie az osztrák nőt, mert másként nem tudtak elhaladni mellette. A vétlen sofőr a videó egy pontján megjegyezte azt is, hogy a nő nevetett, miközben több ember életét is veszélybe sodorta.

Többször vészfékeznem kellett, rendőrt hívtunk, akikkel vonalban is maradtunk, és az ő segítségével 2 másik rendőrkolléga ki tudta venni a forgalomból, és intézkedni kezdtek az osztrák nővel szemben

– írta az autós.