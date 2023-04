Most sem jelent meg a tárgyaláson a Hableány utasait sorsára hagyó Viking Idun kapitánya

Szerda reggel folytatták volna a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Hableány ügyének tárgyalását az ütközéskor a Viking Sygin mögött haladó Viking Idun kapitányának meghallgatásával. Az ukrán férfit segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, de többszöri nekifutásra sem sikerült eljutni vele a tárgyalássorozat első fokáig, az előkészítő ülésig.

Az egykori kapitány jelenleg is Ukrajnában van, házi őrizetben. Már januárban megtartották volna az előkészítő ülést, de a vádlott súlyos betegségre hivatkozva halasztást kért. Februárban sem tudott bíróság elé állni, mert ismét műteni kellett, most pedig nyelőcső-visszértágulatának vérzése miatt került kórházba húsvéthétfőn.

Ezek után hiába próbálták felvenni vele a kapcsolatot, így a tervek szerint júniusban tartják meg az előkészítő ülést.

A vádirat szerint az 59 éves ukrán állampolgárságú férfi 1979-ben szerzett hajóvezetői engedélyt, majd 2004-től hajóskapitányi képesítéssel, valamint rádió- és radarkezelői képesítéssel is rendelkezett. A kapitány a Duna magyarországi szakaszán is pontos helyismerettel bírt, és egy svájci székhelyű hajózási társaság alkalmazásában egyedül vezetett egy szállodahajót, amelyen 2019. márciusban és áprilisban mentési gyakorlatokon is részt vett.

30 másodperc alatt elsüllyedt a Hableány

2019. május 29-én, az esti órákban a Duna bal partján található, Vigadó 1 nevű állomásról indult el a hajóval Romániába. Azt tervezte, hogy először északi irányban hajózik a Dunán, majd megkerülve a Margit-szigetet, dél felé folytatja útját.

A férfi által irányított Viking Idun előtt haladt egy másik szállodahajó, a Viking Sygin, illetve a Hableány nevű, kisebb személyhajó, fedélzetén 33 dél-koreai turistával, valamint a magyar kapitánnyal és a matrózzal. A Hableány a Parlament előtt balról megelőzte a Viking Sygint, és így elsőbbségi helyzetbe került a Margit híd alatti áthajózásnál. A szállodahajót vezető kapitány ennek ellenére gyorsítani kezdett, miközben percekig nem a hajó vezetésére koncentrált, és az előzéshez szükséges jelzéseket sem adta le. A Viking Sygin nekiütközött a Hableánynak, a kisebb hajót beforgatta maga elé, majd a víz alá nyomta. A Hableány körülbelül 30 másodperc alatt teljesen víz alá került.

A Viking Idun az ütközés pillanatában körülbelül 600 méterre volt a baleset helyszínétől. Az Idun kapitánya rádión nem hallott vészjelzést, de azt látta, hogy az előtte haladó szállodahajó a híd alatt szokatlan manőverbe kezd és megáll. A vádlott továbbhaladt a Margit híd felé, miközben mobilon próbálta hívni a másik kapitányt, de az nem vette fel.

Látta a mentőcsónakot, de nem segített

A Viking Idun áthaladt a már a mederfenékre süllyedt Hableány felett, és már a híd alatt is átért, amikor sikerült elérnie a Sygin kapitányát. Ő elmondta, hogy összeütközött egy hajóval, és megkérdezte kapitánytársát, hogy lát-e valamit mögötte. Az Idun kapitánya azonban nem látott semmit, csak annyit hallott, hogy valaki kiabált a fedélzet jobb oldalán.

A vádirat szerint annak ellenére, hogy a férfi a baleset után pár perccel már tudott az ütközésről, nem kérdezte meg, mi lett a kisebb hajóval, kerültek-e vízbe emberek, hogyan készül a mentésre a másik kapitány. Közben megállította a hajóját, és látta, hogy a Viking Syginről mentőcsónakot engednek le, de ekkor gyorsítani kezdett és megállás nélkül továbbment.

Ekkor még lett volna lehetősége a mentésre, mert a Duna Lánchíd és Margit híd közötti szakaszán még a vízben sodródtak a Hableány életveszélyben lévő utasai.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a kapitánnyal szemben 27 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat felfüggesztett fogházbüntetésre, és határozott időre tiltsa el a vízi járművek vezetésétől.

A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, és rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen.