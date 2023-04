Havazás után most jégeső ronthatja el a hétvégét

Szombaton változóan felhős-napos, illetve borongós tájakkal is találkozhatunk, több helyen számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is, néhol apró szemű jég is előfordulhat. Reggelre foltokban pára, köd képződhet – írja az Időkép.

Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos lökésekre is számítani kell. Hajnalra 1 és 8 fok közé hűlhet le a levegő,

délután pedig 10 és 18 fok közötti maximumokra van kilátás, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra 11 vármegyére adott ki figyelmeztetést zivatar miatt. Mint írják, villámlás, esetenként szélerősödés, jégeső várható

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Somogy,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok,

valamint Tolna vármegyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Szombaton a csapadékösszeg több helyen 30 milliméter felett alakul, a nyugati határnál akár 50 milliméter körüli mennyiség is előfordul. Estére általában lecsengenek a zivatarok.

Vasárnap is sok felhő lesz felettünk, de keleten, északkeleten és helyenként északon naposabb időszakokra is számíthatunk. A Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és délkeleten még többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar is. Élénk, néhol erős lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 10 és 21 fok közé melegedhet a levegő, nyugaton, délnyugaton maradhat hűvösebb az idő.

A jövő hét elején folytatódik a záporokkal, helyenként zivatarokkal tarkított idő, miközben sokfelé élénk, erős lehet az északi-északkeleti szél. A csúcsértékek hétfőn és kedden általában 13 és 21 fok között alakulhatnak.

