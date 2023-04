Magyarország északnyugati része teljesen elázott

Az elmúlt bő két nap alatt országszerte esett az eső, a legtöbb csapadékot most az Északnyugat-Dunántúl kapta, és volt, ahol az áprilisi havi csapadékösszeg országos átlagának – körülbelül 40 milliméternek – csaknem kétszerese hullott.

Közölték azt is, hogy az ország északnyugati csücskében esett a legtartósabban az eső, Fertőrákoson az automata mérőállomás 79 milliméter esőt mért, így a térségben jelentősen javult a talajállapot.

Zivataros hétvége vár ránk

A jelek szerint a csapadékos időjárás nem akar alábbhagyni, szombaton fülledt, de többfelé csapadékos időben lesz részünk. Változóan felhős-napos, illetve borongós tájakkal is találkozhatunk, több helyen számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is, néhol apró szemű jég is előfordulhat.

Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos lökésekre is számítani kell. A csapadékösszeg több helyen 30 milliméter felett alakul, a nyugati határnál akár 50 milliméter körüli mennyiség is előfordul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra 11 vármegyére adott ki figyelmeztetést zivatar miatt. Mint írják, villámlás, esetenként szélerősödés, jégeső várható

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Somogy,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok,

valamint Tolna vármegyében.

Vasárnap is sok felhő lesz felettünk, de keleten, északkeleten és helyenként északon naposabb időszakokra is számíthatunk. A Dunántúlon, a Duna–Tisza közén és délkeleten még többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar is.