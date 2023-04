Több mint félszáz katonát küld el a Honvédelmi Minisztérium

Sajtóértesülések szerint a Honvédelmi Minisztériumban elindult „fiatalítási hullám” a katonákat is utolérte, ugyanis eddig legalább 53 embert bocsátottak el. Korábban több mint száz főtisztet és tábornokot küldtek el a honvédségtől.

Korábban már az Index is írt róla, hogy néhány hét alatt több mint 110 főtisztet és tábornokot mentett fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A januárban megjelent kormányrendelet alapján a honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel és kéthavi felmentési idővel megszüntetheti azoknak a katonáknak a szolgálati viszonyát, akik betöltötték 45. életévüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkeznek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcavezető már korábban is hangsúlyozta, eljött az ideje a fiatalításnak.

Sajtóhírek szerint a fiatalítási hullám miatt eddig legalább 53 embert bocsátottak el.

Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter a hírrel kapcsolatban úgy fogalmazott az ATV Híradójának, elképzelhetetlennek tartja, hogy ezer emberből 53-at elküldjenek, ugyanis ezek a katonák 40-45 éves korukra érik el azt a szintet, amikor önálló hatáskört kaphatnak. Hozzátette, ez egyszerűen elfogadhatatlan, majd kiemelte azt is, hogy a fiatalítással ugyan egyetért, de akkor „jöjjenek a fiatalok, és menjenek végig ők is a lépcsőfokokon, akkor belőlük is 20 év múlva lesz vezető”.

Az elbocsátás nagyon kockázatos, mert ezek értékes emberek, akik már megszerezték a kellő tapasztalatot és tudást

– vélekedett Várhalmi Antal Miklós nemzetbiztonsági szakértő, majd hozzátette, a hírszerzésnél dolgozó katonák általában többdiplomás, világlátott és képzett szakemberek, akiknek a tudását nem lenne szabad veszni hagyni akkor sem, ha már véget ért az aktív időszakuk.