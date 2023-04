Kirándulós idő várható hétvégén

Ugyan szerdán még előfordulhatnak zivatarok, a hét többi napján igazi tavaszi időben lesz részünk. Egyre több napsütésre lehet számítani, és a maximumok is 20 fok körül alakulnak.

Egyre több napsütésre lehet számítani a héten, zivatarokra egy darabig nem kell. Csütörtökön időnként az ég megdörrenhet, és néhol erős lehet az északkeleti szél, délutánra 15 és 20 fok közé melegedhet a levegő.

Pénteken napos-gomolyfelhős idő várható, számottevő csapadék már sehol sem valószínű, csupán egy-egy futó zápor. A keleti-északkeleti szél továbbra is élénk lehet, az északi tájakon erős lökésekre is lehet számítani. Délután akár 21 fok is lehet.

Hétvégén már igazi tavaszi időben lesz részünk, és hosszabb napos időszakokra van kilátás. Vasárnap a Dunántúlon jelenhet meg több felhő az égen. Említésre méltó csapadék a hét utolsó napján sem lesz. Az Időkép beszámolója szerint délutánonként 20 fok körül alakulnak a maximumok.

(Borítókép: Turisták sétálnak a virágba borult japán díszcseresznyefák alatt a budai vár Tóth Árpád sétányán 2022. április 21-én. Fotó: Jászai Csaba / MTI)