Keményen nekiment Karácsony Gergelynek Wintermantel Zsolt

Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy Facebook-posztban ment neki a főpolgármesternek. Ennek az apropója az volt, hogy Karácsony Gergely – ugyancsak egy közösségimédia-bejegyzésben – bejelentette, lakógyűlést szervez a budapesti lakosoknak. Wintermantel pedig most elárulta, milyen kérdéseket tenne fel a főpolgármester, ha igazán bátor lenne.

Korábban beszámoltunk róla: Karácsony Gergely a Facebook-oldalán jelentette be, hogy májusban és június elején a fővárosi lakosok négy, Budapestet érintő kérdésről dönthetnek.

A négy kérdésből kettőt el is árult a főpolgármester. Ezek alapján az emberek kifejthetik véleményüket a szolidaritási adóról, valamint dönthetnek, hogy a főváros mely számláit fizesse be. Emellett két kérdést is bejelent majd a napokban, amelyek a Lánchídra vonatkoznak.

Erre pedig megérkezett most Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjének a válasza is a saját Facebook-oldalán. A bejegyzésében elárulta, szerinte mit kérdezne meg a budapesti lakosoktól Karácsony Gergely, ha bátor lenne.

„Ha már a Főpolgármester érdeklődik, sokkal indokoltabb lenne megkérdezni a budapestieket arról:

jónak tartják-e, hogy Karácsony Gergely utasítására nem kötötték meg a reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos szerződéseket, amivel eddig több mint 3 milliárd forintos kárt okoztak Budapestnek;

helyesnek tartják-e azt a döntést, hogy a főpolgármester egy évre leállította a Lánchíd felújítását, valamint kisebb műszaki tartalommal, később és ötmilliárd forinttal drágábban készül el a Lánchíd;

helyesnek tartják-e, hogy elhúzódott a 3-as metró felújítása, ami több mint tízmilliárd forintos többletköltséget jelentett a városnak.

Ha Karácsony Gergely lenne elég bátor, megkérdezné a budapestieket, helyesnek tartják-e, hogy megháromszorozta azt a költségvetést, amellyel saját párttársát finanszírozza brüsszeli irodájában?”

– olvasható a fideszes politikus posztjában.