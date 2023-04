Ostort ragadva üzent Orbán Viktor

Orbán Viktor a XVI. Szakma Sztár Fesztiválon mondott nyitóbeszéde után kipróbálta magát csikósként is. A Facebook-oldalára kikerült bejegyzésben még üzent is: „Ezért jobb a békesség!”

Amint arról már az Index is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a Hungexpón rendezett XVI. Szakma Sztár Fesztiválon mondott nyitóbeszédet, beszélt többek között arról is, mi a közös benne, a diákokban és a tanárokban. A miniszterelnök szerint a magyar közéletben szokás szapulni az iskolarendszert, ami lehetne jobb is, „de ne becsüljük alá se”.

Emellett kitért arra is, hogy a kormány folyamatosan megújítja a szakképzést. Meglátása szerint az oktatók, tanulók és szüleik nyitottak a változásokra, javulnak a tanulmányi eredmények, tíz, általános iskolát elvégző diákból ma már hat a szakképzésben folytatja, a legnépszerűbb iskolatípus a technikum, „ez az iskolarendszer igazi fokmérője”.

Az eseményről több bejegyzés is kikerült Orbán Viktor közösségi oldalára, az egyiken az látható, amint a kormányfő ostort ragadott és csapott is vele néhányat a levegőbe, posztjában azt üzenve: