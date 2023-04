Kigyulladt egy épület Budapesten, az Üllői úton

Azt írták, hogy az Üllői út a Bakonybánk utca és a Rába utca között nem járható, mert tűzoltók dolgoznak ott. Ezért a 193E, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rába utca és a Gyergyó utca megállót. Valamint Vecsés és a Ganztelep, Mednyánszky utca felé a Pestszentlőrinc Béke tér megállót áthelyezték.

Később arról számoltak be, hogy a feloldották.

A Katasztrófavédelem eközben először azt közölte a honlapján, hogy

A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugárral oltják a tüzet, és gázpalackokat is ki kellett menteni az épületből – állt a beszámolóban.

Egy későbbi közleményben már azt írták: „A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megfékezték Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton keletkezett tűz lángjait.

A tűz egy családi ház lakóterét és a tetőszerkezetét is károsította. Az egységek nyolc vízsugárral oltották el a lángokat. Hat propánbutángáz-, valamint négy oxigénpalackot is kihoztak az épületből. A tűzoltók munkáját segítette a kerület önkéntes tűzoltóegysége is. A rajok jelenleg utómunkálatokat végeznek a tűzeset helyszínén.