Különleges ajándékot ad Ferenc pápának az RTL

Négy évvel ezelőtt a Fókusz volt az első magyar tévéstáb, amelyik elkísérhette Ferenc pápát, akit akkor egy, a magyar fociválogatott által dedikált mezzel és egy rajzzal leptek meg, amit Nógrád vármegyei, nehéz körülmények között élő gyerekek készítettek. Az RTL riportere, Hubai Antal most is a vatikáni delegáció tagja, együtt érkezik az egyházfővel pénteken Budapestre a pápai repülőgéppel, és a fedélzeten most sem marad el az ajándékozás.

A riporter a csütörtök esti Fókuszba a Vatikánból jelentkezett be, ahol elmondása szerint már minden készen áll Ferenc pápa holnapi indulására. Az ajándékukat, amit ezúttal is útközben adnak át az egyházfőnek, Kolodko Mihály kárpátaljai származású szobrászművész készítette, aki elmondása szerint óriási megtiszteltetésnek érezte a felkérést.

A művész az elmúlt években számos miniszobrot helyezett ki Budapest különböző pontjain, de akadnak művei Tihanyban, Veszprémben és Vácon is. Sokáig nem fedte fel kilétét, titokban, éjszaka állította ki az alkotásait, amelyekkel az a célja, hogy az emberek ne csak a galériákban találkozzanak műremekekkel, hanem az utcán is.

Kolodko Mihály az egyházfőnek a Szent Korona miniatűr változatát alkotta meg bronzból – állítása szerint amint megkapta a felkérést, azonnal tudta, mit fog készíteni. A művéből egy ugyanilyet egyébként már kiállítottak korábban a szülővárosában, Ungváron. A Szent Korona azért is lehet különleges Ferenc pápának, mert ez Európa egyik legrégebbi uralkodói jelképe, ráadásul vasárnap a Kossuth téren celebrál szentmisét, közvetlenül a Parlament mellett, ahol a Szent Koronát őrzik.

Mindig izgulok, amikor valakinek egy szobrot átadok, mert nekem ez olyan érzés egyrészt, hogy szeretném biztosan tudni, hogy jó kezekbe kerül, vagy ha egy kicsit félek, akkor nem akarok semmit tudni, hogy ne fájjon utána

– mondta Kolodko Mihály, amikor átadta a riporternek a szobrocskát. Hozzétette: bár első körben csupán annyi volt a vágya, hogy a korona a szülővárosában kapjon helyet, ezt a folytatást még inkább megtisztelőnek érzi.

Kolodko-szobrot ajándékoz Ferenc pápának az RTL

A vatikáni delegáció, amelynek az RTL két munkatársán kívül információink szerint a TV2, a Magyar Kurír és a Média1 egy-egy munkatársa, valamint az MTVA 3 munkatársa is tagja, pénteken délelőtt az egyházfővel együtt a pápai repülőn érkezik Budapestre.