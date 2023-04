Zivataros lesz a hétvége, kiadták a figyelmeztetést

Szombatra és vasárnapra is figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt, amelyeket néhol jégeső, felhőszakadás, viharos széllökés is kísérheti. A maximum hőmérséklet 22–24 fok között alakul a hétvégén.

Szombaton a túlnyomóan felhős időben több helyen kialakulhat zápor, főként a Dunántúlon zivatar. A zivatarokat néhol jégeső, felhőszakadás, viharos széllökés kísérheti. Zivataroktól függetlenül a középső tájakon a déli-délkeleti, északnyugaton az északnyugatira forduló szél lehet élénk – írja az Időkép.

Hajnalban 4 és 11, míg délután 14 és 24 fok közötti értékekre van kilátás, nyugaton, délnyugaton lesz melegebb.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra tizenkét vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Somogy,

Tolna,

Vas,

Veszprém,

és Zala vármegyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az MTI-hez péntek délután eljuttatott figyelmeztető előrejelzésben azt írták: szombatra virradó éjszaka északnyugat felől kissé már labilizálódik a légkör, hajnaltól a záporok mellett esetleg zivatar is kialakul.

Hozzátették: szombaton a Dunántúl északi és nyugati részén a legjobbak a feltételek zivatarok kialakulásához. Közölték azt is: az északnyugatról délkelet felé gyorsan áthelyeződő zivatarokból délután, este helyenként 70 kilométer/óra feletti széllökés és jégeső is várható. A zivatarok a Dél-Dunántúlra és a Duna vonalától keletre is átterjedhetnek.

Vasárnap a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhat elő zápor, néhol esetleg zivatar. Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten többfelé élénk, néhol erős lehet. Délután 17–22 fokra van kilátás.

A hét utolsó napján öt vármegyében van érvényben figyelmeztetés. Zivatarokra kell számítani Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyében.

