Április 29-én Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy családjával találkozhattak a pápával. A főpolgármester fotókat is közölt az eseményről. Egy igen ritka ajándékot, a Lánchídról készült XIX. századi képet is átadott a pápának Karácsony Gergely.

Karácsony Gergellyel az RTL készített interjút, amiben a pápalátogatásról, valamint kettejük találkozójáról kérdezték.

A szentatya azt mondta, hogy úgy ismerte meg a magyarokat, mint akik egy békés, nyitott és szeretetteli nép. Én erre azt mondtam, örülök, hogy ebben megerősít minket, hogy ehhez a jó szokásunkhoz térjünk vissza akkor is, amikor a politikai vitáinkat vívjuk

– mondta a főpolgármester a csatornának.

Az is kiderült, hogy a pápa elmondta: a politikának nem az a dolga, hogy megossza a társadalmat, hanem az, hogy egységesítse. Ezzel kapcsolatban, mint kiderült, a saját tapasztalatait is elmesélte, de ezt Karácsony Gergely már nem árulta el.

A beszélgetés egy pontján a főpolgármester szerint a pápa azt mondta, hogy jön ő ahhoz, hogy egy politikusnak tanácsokat adjon.

az ellenzéki politikus erre azt mondta: ha van valaki, akinek a tanácsaira a politika rászorul Magyarországon és az egész világon, az éppen a Szentatya.

A főpolgármester úgy értelmezte a pápa magyarországi beszédeinek az üzeneteit, hogy nyitottságra szólított fel. Szerinte azonban a kormány is megtalálja benne a mondatokat, amikkel azonosulni tud.

Budapest és a pápa

Mindemellett Karácsony Gergely nagyon büszke arra, hogy Budapest, valamint a város hídjellege több alkalommal is előkerült a pápa beszédeiben. Sőt Karácsony Gergely külön örömére szolgált, hogy a pápa idézett a főpolgármester egyik kedvenc verséből is, ami a József Attila A Dunánál című műve.

Az is kiderült, azért Lánchídról készült fotót ajándékozott a pápának, mert szerinte a Lánchíd volt a pápalátogatás szimbóluma, illetve a magyaroknak is nagyon fontos a híd. Szerinte a Lánchíd Magyarország polgári fejlődésének a szimbóluma.

Ő végül is azt az útravalót bízta rám ebben a beszélgetésben, hogy egy politikus falak helyett mindig hidakat akarjon építeni, a szó szoros és átvitt értelmében is

– árulta el a találkozóról Karácsony Gergely.

Végül azt is elárulta a főpolgármester, hogy nagyon jó munkakapcsolatban van a főváros a Vatikánnal, így kerülhetett sor a kettejük találkozójára is, amire szerinte azért volt szükség, hogy a „budapestiek üzenetét” át tudja adni. Véleménye szerint a találkozójuk azt bizonyítja, hogy valóban Magyarországnak szólt ez a találkozó politikai oldalaktól függetlenül.

(Borítókép: Karácsony Gergely Ferenc pápa fogadtatásán a Sándor-palotánál 2023. április 28-án. Fotó: Németh Kata / Index)