A lottók hétvégéje volt a mostani, több mint 426 millió forint talált gazdára a hatos lottón

Vasárnap húzták ki a hatos lottó 17. játékhetének nyerőszámait, ahol ezúttal egy telitalálat is született. A győztes 426,6 millió forintos nyereményt zsebelt be.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

4

14

19

23

27

42

A mostani játéknap telitalálatos szelvényt hozott, egy szerencsés nyertes 426 667 315 forintot nyert. Az ötösre 227 260 forintot, a négyesre 5340 forintot, míg a hármasra 1975 forintot fizetnek. A jövő heti várható nettó nyeremény összege egy nyertes esetén 80 millió forint.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, szombaton az ötös lottón és a jokeren is telitalálat volt, méghozzá kettő is. Az ötösön a két győztes összesen 4,6 milliárd forinttal lett gazdagabb, míg utóbbinál 99 millió forint talált gazdára.

A pénteki Eurojackpot-sorsolás is sikeresen zárult egy játékosnak, Magyarországról ugyanis valaki 114,4 millió forintnak megfelelő összegnek örülhetett 5 + 1-es találatával.

